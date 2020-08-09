جامعة مطروح تواصل اختبار القدرات للطلاب الجدد

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، بدء اجراء اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية بنين، والتربية النوعية بشعبتيها الموسيقية والفنية، وذلك لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الإلتحاق بإحدى الكليتين، للعام الجامعى 2020 /2021.

وقال النجار: إن التسجيل الإلكترونى لإختبارات القدرات بدأ وسيستمر حتى 20 أغسطس الجاري، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف رئيس جامعة مطروح، أن إختبارات القدرات تُعقد داخل مقار كل كلية، وفقًا للجدول الزمنى وقواعد القبول التى تحددها الكلية، مؤكدًا أن الجامعة إتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان أداء الإختبارات فى سهولة ويسر، مع مراعاة جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأشار إلى أن التقديم يجرى من خلال موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2020/ 2021، ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني فى إستقبال رغبات الطلاب لإجراء إختبارات القدرات، والموقع متاح للطلاب على مدار 24 ساعة.