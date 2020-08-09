استشاري التعقيم بالوطنية للانتخابات: قياس حرارة الناخبين قبل التصويت

قال الدكتور محمد طه استشاري التعقيم بالهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهدف من عمليات التعقيم، سلامة المواطن المصري، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "طه"، لـ"الوطن"، أنّ هناك بوابات في مداخل اللجان الانتخابية لتعقيم ملابس الناخب قبل دخوله مقر التصويت في الانتخابات، وسيتم قياس درجة حرارة الناخب للاطمئنان على سلامته.

وتابع أن الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، لم يسمح لها الدخول، وسيكون هناك لجان خاصة لهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأكد "طه" أنّ كل اللجان في المقر الانتخابي ستكون معقمة بشكل كامل، وسنبدأ من الغد عمليات التعقيم لكل اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات للحفاظ على صحة الناخبين.