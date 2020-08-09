رئيس الاتحاد العام لـ"المصريين بالخارج": نتواصل مع الجاليات منذ بدء التصويت

قال المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مشتركة مع جميع الجاليات فى الخارج، من مقر الاتحاد في مصر، والمتابعة على مدار الساعة طوال سير العملية الانتخابية، والرد على الاستفسارات الخاصة بأعضاء الجاليات المصرية في دول العالم المختلفة.

وأضاف علي لـ"الوطن": "لدينا قنوات اتصال دائمة خلال يومي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ مع السفارات والقنصليات المصرية، التي ننسق معها قبل الانتخابات بفترة، حيث إننا نمثل حلقة وصل مهمة من خلال رؤساء الجاليات، وبدأنا بغرفة العمليات المركزية قبل التصويت بليلة، لوجود دولتين تصوتان قبل جميع الدول طبقاً لموقعهما الجغرافي والذي يؤثر على التوقيت، وهما بالترتيب، نيوزلندا وأستراليا"، موضحا أن جميع الاستفسارات التي تصل لغرفة العمليات يتم التواصل مباشرة مع وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، للرد عليها.

وفتح باب التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بوينجلتون عاصمة نيوزيلندا حسب التوقيت المحلي هناك، أمس السبت، حيث أرسل الناخبون بطاقات التصويت على مقار السفارة أو القنصلية حسب عنوان بعثة الناخب الدبلوماسية، في اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج في تمام التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا، حيث اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارها بإجراء التصويت في الخارج من خلال البريد السريع، أخذا في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المُتخذة في غالبية الدول.

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.