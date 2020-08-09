4 لاعبين أهلاوية مهددين بالغياب أمام الإنتاج الحربي

طالب الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، الرباعي، أحمد فتحي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول، بتوخي الحذر خلال مباراة الفريق أمام إنبي، والمقرر إقامتها في الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويمتلك الرباعي إنذارين حصلوا عليها قبل فترة توقف النشاط الرياضي، وفي حالة حصولهم على إنذار ثالث في مباراة اليوم، سيكلفهم الغياب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي، المقررة الجمعة المقبلة.

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