السكة الحديد تحذر: 50 جنيها غرامة ركوب القطارات الروسية دون تذكرة

حذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم، عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات الرئيسية، جموع الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، بعدم التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات بكل أنواعها، مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامات فورية على "المزوغين"، موضحة أنه سيتم فرض غرامة قدرها 50 جنيها على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية الجديدة.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بمحطة مصر برمسيس تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحًا أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والعاملين.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إن الهيئة لن ولم تسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، لافتًا إلى أن الهيئة تقدم خدمات مميزة للجمهور، إضافة إلى تشكيل لجان تفتيش تقوم بالمرور على الركاب أثناء الرحلات للاطلاع على التذكرة، وفي حال عدم حمل أي راكب للتذكرة يتم عمل محضر فوري للراكب المخالف ويقوم بدفع قيمة تذكرة السفر وأيضًا غرامة التزويغ.

وأشار رسلان، إلى أن الهيئة تواصل عملها الجاد من أجل الانتهاء من الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، موضحًا أنه تم توريد 33 عربة قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة حتى الآن وسيتم إرسال باقي الصفقة على دفعات شهرية بواقع 35 عربة، كما تم توريد 70 جرارًا من إجمالي 110 جرارات أمريكية جديدة، على أن يتم إرسال باقي الجرارات خلال الفترة المقبلة.