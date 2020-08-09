السكة الحديد تخاطب الشرطة لتفعيل غرامة مخالفي ارتداء الكمامات الطبية

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مخاطبة شرطة النقل والمواصلات في مختلف المحطات على مستوى الجمهورية، لتفعيل غرامة مخالفي قرار ارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من كورونا، بعد أن لوحظ خلال الأيام الماضية، عدم التزام مئات الركاب بارتداء الكمامات الطبية، مطالبة بتفعيل غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين، ومنعهم من دخول المحطات دون ارتداء الكمامة.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن تفعيل قرار تحصيل الغرامات من المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامة سيلزم جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من كورونا والحفاظ على سلامة الركاب والعاملين بالمرفق، مشيرا إلى أن الهيئة تنفذ حملات يومية لتطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لمنع انتشار الفيروس، موضحا أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق الرحلات.

وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، منذ صباح اليوم، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة تشغيل القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أن القطارات الروسية الجديدة تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وأوضح رئيس السكة الحديد، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية للعمل على إحداث طفرة كبيرة بالمرفق الذى يخدم نحو 360 مليون راكب سنويا، حيث تشمل الخطة الشاملة لتحديث المرفق تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.