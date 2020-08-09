رئيس لبنان: الهدف من المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت تضييع الوقت

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري، الثلاثاء الماضي وتسبب في تدمير العاصمة بيروت، الهدف منها تضييع الوقت.

وأشارت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان، اليوم، إلى أن عون أكد أن هذا المطلب من شأنه تضييع الوقت، وأنه يتعين في هذا الوقت على جهات التحقيق الوطنية المسارعة في كشف ملابسات الواقعة وتطبيق العدالة الناجزة.

وأضاف عون: "لا يعود للحكم أي معنى إذا طال صدوره والقضاء يجب أن يكون سريعا، لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة ، بل يجب أن تكون فورية ومن دون تسرع ليتم التأكد من هو مجرم ومن هو بريء".