الإسكندرية تستعد لانتخابات الشيوخ بغرفة عمليات وتواجد ميداني للمسؤولين

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع جميع الأجهزة المشاركة في عملية انتخابات مجلس الشيوخ بنطاق المحافظة، وذلك للوقوف علي كافة التجهيزات والإجراءات التي تم تنفيذها.

وشدد محافظ الإسكندرية، على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، مع التواجد الميداني لمسؤولي كافة المديريات وشركات المرافق على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى والإسراع فى حلها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى العملية الإنتخابية.

وأوضح أن إجمالى عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 مليون و517 ألف ناخب، وأن المحافظة تضم لجنة عامة باستاد الإسكندرية، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 395 مركز ومقر انتخابي، و‏عدد اللجان الفرعية يبلغ 727 لجنة فرعية.

وأشار إلى أن المقرات الانتخابية موزعة على 377 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم، و6 معاهد تابعة للأزهر الشريف، و4 مواقع تابعية متنوعة لشركات قطاع الأعمال وكلية الزراعة، و4 مواقع تابعة لمديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب، و3 مواقع تابعة للمحافظة بحي الجمرك، ومديرية الإسكان، والمخازن العامة، وموقع واحد تابع لمديرية الأوقاف بمعسكر أبو بكر الصديق.