محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "انزل اشتغل" ويسلم 28 خطاب عمل لذوي الهمم

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مبادرة "انزل اشتغل"، والتي بدأت بتسليم خطابات عمل لـ 28 شابا وفتاة من ذوي الهمم، خريجى مدارس التعليم الفنى بالإسكندرية والدمج ومن خريجى مدرسة الصم والبكم وخريجى المهنى بكل تخصصاتهم، والتي تم تنظيمها بمختلف الشركات والمصانع ببرج العرب عن طريق وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني بالإسكندرية.

وفي كلمته هنأ محافظ الإسكندرية، الشباب والفتيات على تسلمهم لخطابات توظيفهم، معربا عن سعادته بلقائهم، وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة التقى بعدد من ذوي الهمم واستمع إلى متطلباتهم، وتم تنفيذ المتاح منها، مؤكدا أن ذلك ليس نهاية المطاف، وسيتم تنفيذ العديد خلال الفترة المقبلة، أهمها تخصيص مكان بالشاطئ المجاني، وسيتم السماح لهم بدخوله فور إعلان رئيس الوزراء عن فتح الشواطئ.

وأكد محافظ الإسكندرية على تنفيذ التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم طلاب وخريجى ذوى الهمم فى كل المجالات، مختتما حديثه بـ"ما زلت عند وعدي لكم أية طلبات متاحة سيتم تنفيذها في الحال وبابي مفتوح لكم جميعا في أي وقت".

من الجدير بالذكر أنه يتم توفير المئات من فرص العمل كفنيين وعمال بداخل المصانع والشركات الصناعية المختلفة، وذلك من خلال وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل وبالتعاون مع مديرية القوى العاملة بمدينة برج العرب، وذلك بأجور تبدأ من 1800 جنيه وحتى 3 آلاف جنيه للعمال وتزيد تباعا للفنيين والمؤهلين بجودة المهن والحرف المختلفة، كما يتم توفير أوتوبيسات انتقال ذهابا وإيابا لنقل الخريجين من كافة أحياء ومناطق الإسكندرية المختلفة إلى المصانع والشركات.