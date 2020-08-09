مدبولي عن إرسال مساعدات عاجلة للبنان: مصر لا تتخلى عن أهالينا العرب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مصر دائماً وأبداً لا تتخلى عن مساندة أهالينا في الدول العربية، وذلك تعقيباً عن المساعدات العاجلة التي أرسلتها مصر إلى لبنان.

وأضاف "مدبولي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أنَّه منذ وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت، تعمل وزارات الحكومة المختلفة على تحديد أولويات حاجة أشقائنا اللبنانيين لإرسالها إليهم تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

كان "مدبولي"، قد وجه بتشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث توفير احتياجات الأشقاء اللبنانيين، وأقلعت بالفعل طائرتين عسكريتين محملة بأطنان من تلك المساعدات، مع تدشين مصر لـ"جسر جوي" لنقل المساعدات لـ"بيروت".

وتلقى رئيس الوزراء، صباح اليوم، تقريرين من كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ بشأن ما تم تجهيزه من شحنات تحوي مستلزمات طبية وأدوية ومنتجات غذائية وملابس وإرسالها لدعم الأشقاء اللبنانيين بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت.