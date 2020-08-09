رئيس بيلاروسيا: العلاقات مع روسيا ستعود "أخوية" بعد انتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أن العلاقات مع روسيا، بعد الانتخابات الرئاسية في بلاده، سيجري بناؤها بشكل طبيعي، مضيفا -في تصريحات عن تفاصيل محادثة جرت مؤخرا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين- "ستبنى العلاقات بين البلدين بشكل طبيعي بعد الانتخابات الرئاسية في بلدنا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية

وأضاف لوكاشينكو: "لقد عاتبت روسيا على تحويلها العلاقات من أخوية إلى علاقات شراكة، وأوضحت للرئيس الروسي، أننا سنقيم علاقات أخوية معكم"، مشيرا إلى أن :"لا فاجنر - وهي شركة أمن خاصة - ولا غيرها سيؤثر على علاقاتنا مع روسيا".

وتابع لوكاشينكو قائلا، إنه تلقى خطاباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوجز فيه جميع الحقائق حول الروس المحتجزين، وتقوم لجنة التحقيق في بيلاروسيا، بدراسة هذه الحقائق.

وكانت مينسك، أعلنت في وقت سابق، اعتقال 33 مسلحًا روسيًا ينتمون لشركة "فاجنر" الأمنية الخاصة، مشيرة إلى أنهم كانوا يخططون لزعزعة الاستقرار في بيلاروسيا، خلال الانتخابات الرئاسية.