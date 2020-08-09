بريطانيا تتعهد بتقديم 20 مليون جنيه استرليني مساعدات لبيروت

تعهدت المملكة المتحدة، اليوم، بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه استرليني، لبيروت، لمساعدة المتضررين من جراء انفجار ميناء المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال أمس السبت، إنه بلاده ستشارك في المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، لأجل دعم لبنان، بعد الانفجار الهائل الذي وقع في ميناء بيروت.

وأعرب جونسون، عن دعمه للبنان، خلال اتصاله هاتفيًا بالرئيس اللبناني ميشال عون، حيث قدّم التعازي في ضحايا الانفجار، قائلا إن بريطانيا حزينة لما حصل في بيروت، وهي مستعدة للتعاون من أجل دعم الشعب اللبناني.

وشدد جونسون، على أن الشعب البريطاني متضامن مع الشعب اللبناني "الذي سبق له أن عانى من تدفق النازحين السوريين الى أراضيه، ونأمل في أن يتمكن لبنان، من النهوض اقتصاديا على كافة الأصعدة".