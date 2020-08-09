مدبولي: السيسي كلّف بتحديد أولويات احتياجات أشقائنا في لبنان لإرسالها

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرين من كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ بشأن ما تم تجهيزه من شحنات تحوي مستلزمات طبية وأدوية ومنتجات غذائية وملابس وإرسالها لدعم الأشقاء اللبنانيين بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت.

رئيس الوزراء: مصر دائمًا وأبدًا لا تتخلى عن مساندة أهلنا في أي من الدول العربية

وأكّد مدبولي أنَّ "مصر دائمًا وأبدًا لا تتخلى عن مساندة أهلنا في أي من الدول العربية"، قائلًا: "منذ وقوع الحادث تعمل وزارات الحكومة المختلفة على تحديد أولويات حاجة أشقائنا لإرسالها إليهم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وزيرة الصحة تعلن تجهيز شحنة 16 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم لبنان

فيما قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال التقرير، الذي عرضته على رئيس الوزراء، إنَّه تمّ تجهيز شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تحتوي على أدوية تتمثل في مضادات حيوية، ومضادات للالتهاب، وأدوية تخدير، ومسكنات لآلام ضد الحروق وضد الحساسية وضد التهابات العيون، إضافة إلى مستلزمات طبية وجراحية ومحاليل طبية وأطقم آلات جراحية بإجمالي وزن نحو 16 طنًا.

هالة زايد تؤكد دعم لبنان الشقيق بـ23 استشاريًا وأخصائيًا طبيًا

وأضافت وزيرة الصحة أنَّه تمّ توفير أطقم طبية في تخصصات التخدير والجراحة العامة وجراحة التجميل وجراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام، وجراحة الوجه والكفين، وأطباء الرعاية المركزة، بإجمالي 23 استشاريًا وأخصائيًا، وأنَّه جار إرسال شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية إلى لبنان الشقيق.

فيما استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال التقرير، بيانًا بالمساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية في إطار التدخل لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وزيرة التضامن: تجهيز شحنة 140 طنًا من المواد الغذائية لإرسالها إلى لبنان

وقالت وزيرة التضامن إنَّ جمعيات "بنك الطعام المصري" و"مصر الخير" و"الجمعية الشرعية" و"جمعية البر والتقوى" تشاركوا في تجهيز شحنة مواد غذائية؛ لإرسالها إلى لبنان، والتي تحتوي على 140 طنًا مواد غذائية مختلفة.

وأضافت وزيرة التضامن أنَّ جمعيتي "الهلال الأحمر" و"بنك الكساء المصري" جهزتا شحنة مستلزمات طبية تضم 6 آلاف بدلة طبية، وألف "جاون" طبي، و700 حذاء طبي أبيض، وألف حقيبة مستلزمات طبية، و100 لتر كحول مطهر، و500 مرتبة سرير، فيما جهز "بنك الكساء المصري" شحنة ملابس.