الوطنية للإعلام: متابعة مستمرة لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ

أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن هناك متابعه مستمرة على مدار اليوم، لكافة تفاصيل التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال لجنة المتابعة، التي شكلت لتتابع الالتزام بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف "زين" في بيانٍ صحفي، أن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام، تقوم بدورها وواجبها الوطني بتغطية هذا الحدث الديمقراطي الكبير الذي يعكس ما نعيشه من عصر حرية وديمقراطية وبناء الدولة الحديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع: "سيقوم الإعلام الوطني بدوره في تغطية كافة تفاصيل العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وتلتزم فيها إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام، بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاصة بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ، بمنتهى الشفافية والمصداقية ومراعاة الدقة والحصول على الخبر من المصادر الموثقة والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية بين كافه المرشحين وبشكل يليق وأهمية الحدث".

وأشار "زين" إلى أن الوطنية للإعلام، خلال فترة ال‘علان والدعوة للانتخاب، قامت بتوعية المواطنين وتحفيزهم بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وتعريفهم بقواعد وطرق الأدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وذلك من خلال تطويع بعض البرامج الإذاعية والتليفزيونية وتكثيف بث التنويهات ومن خلال النشرات الإخبارية.

وأوضح أنه جرى تسخير كافة الإمكانيات من أجهزة النقل والبث وكافة أطقم العمل من مذيعين ومراسلين ومصورين، لتغطية كافة فعاليات الانتخابات، ونقل مشاهد الاقتراع حتى إعلان النتائج على مستوى الجمهورية، وفي سفاراتنا بكافة دول العالم، ومن خلال شبكة مراسلين ضخمة داخل وخارج مصر، لنقل هذا المشهد الحضاري، ووضع المشاهد في كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية.