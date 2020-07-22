درية شرف الدين: ماسبيرو ليس مجرد مبنى ولكنه طبقات من الإبداع

أكدت الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام السابقة، أن ماسبيرو تاريخ طويل، وأنها تأمل أن يصبح حاضرا وليس مجرد تاريخ فقط.

وقالت "شرف الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنها تأمل أن يكون لمصر قنوات لها شهرة محلية واقليمية وعالمية، وأن ينتشر الإعلام المصري في الوطن العربي وبلغات أجنبية أيضًا.

وأوضحت الوزيرة السابقة، أن انتمائها الأصلي هو لماسبيرو والذي صنع كل الإعلاميين، مشيرة أنه من حسن حظها أنها عملت في الإذاعة والتلفزيون والإنتاج الدرامي والفضائيات والرقابة على المصنفات الفنية، مؤكدة أن منبت عملها كان ماسبيرو، واصفة ماسبيرو بأنه ليس مجرد مبنى من حجر ولكنه طبقات من الإبداع بناها من أفنوا أعمارهم وأعطوا خبراتهم لأجيال متواصلة متوقعة أن ينشط ماسبيرو بعد سنوات من الركود وأن ينشط الإعلام المصري الخاص، لافتة أنها تتمنى أن يكون كل ما ينطق باسم مصر على قدر هذه البلاد.

وأشارت "شرف الدين" إلى أنها تعتبر برنامج "نادي السينما" أفضل برنامج قدمته في تاريخها وأن حلقات البرنامج كان منها حلقات سياسية واجتماعية وفنية ومهنية مؤكدة أنها تعتبر نادي السينما حياة كاملة حيث تختار الفيلم ثم تشاهده وتختار الضيف ومشاهدته مرة أخرى والرجوع لمراجع عربية وأجنبية حول هذا الفيلم وأنها كانت تذاكر الفيلم فعلًا لافتة انه لم يكن يتحدث معها احد يوم اذاعة الحلقة بسبب تركيزها.

وأشارت أن ضيوف البرنامج كانوا يأتوا للبرنامج بشكل مجاني ولا يحصلوا على أجر مقابل ظهورهم وأنهم كانوا يحضرون الحلقات تقديرًا للبرنامج.