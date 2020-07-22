سهير شلبي تحكي عن ذكريات ماسبيرو: حياتنا كلها كانت في الإعلام

قالت الإعلامية سهير شلبي، إن الإعلام في دمها ويجري في وريدها وأنه بالنسبة لها حياتها وعمرها، مشيرة أنها لا تعتبر نفسها بعيدة عن الشاشة، مؤكدة أنها تتابع كل تفاصيل المشهد الإعلامي كما لو كانت مازالت رئيسة قناة.

وقالت "شلبي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنها تتابع تفاصيل ما يجري من احداث في مصر كما لو كانت ذاهبة لتقدم برنامج على الشاشة.

وتحدثت "شلبي" عن أن حياتها بالكامل كانت في الإعلام هي وأسرتها، وأن حديثهم الدائم كان عن الإعلام مثنية على دور زوجها الإعلامي أحمد سمير في حياتها معتبرة أن أبنائها تربوا في بيت إعلامي وشربوا الإعلام، مشيرة أنهم كانوا عند سفرهم لأي دولة في الخارج أول شئ يقومون به هو فتح التلفزيون من أجل مشاهدة إعلام هذه الدولة ليطلعوا على كل جديد في الإعلام "طول الوقت كنا بنتكلم في الإعلام وحياتنا كلها كانت عشق ودراسة وبحث وقراية وتحضير وكنا نقعد نذاكر ونحضر".

وأوضحت "شلبي" أنها قضت حياتها هي وزوجها في الإعلام معتبرة أن الإعلام كان في دمها هي وزوجها 24 ساعة يوميًا وكانا يذهبان للتلفزيون بشكل يومي سويًا.