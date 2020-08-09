الهجرة: لا شكاوى بين المصريين في الخارج من انتخابات الشيوخ

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّها لم تتلق أي شكاوي أو انتهاكات في انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.

وأضافت مكرم في تصريحات صحفية عنها، أنّ ما جاء لغرفة العمليات كان مجرد استفسارات عن الإجراءات الجديدة في التصويت نظرا لجائحة فيروس كورونا، وكانت عن مدى إمكانية السماح بالتصويت في الانتخابات لمواطن، حال ما إذا كان هناك ‏دعوى قضائية مقامة ضده في وقت سابق وصدر بها حكم ضده أم لا‎.

وأوضحت مكرم، أنّه يحق للمصري في الخارج صاحب بطاقة الرقم القومي المنتهية، المشاركة في العملية الانتخابية، مضيفة أنّ الذين صدر بحقهم أحكام جنائية باتة، لا توجد أسماؤهم ‏في قواعد الناخبين، وبالتالي لن يتمكنوا من المشاركة في العملية التصويتية‎.