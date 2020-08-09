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اتحاد المواطن المصري بالكويت: البريد الحل الأمثل للتصويت بانتخابات "الشيوخ"

كتب:

إبراهيم الديهي
03:19 م | الأحد 09 أغسطس 2020
محمود عشيش

محمود عشيش

قال محمود عشيش، عضو المجلس الرئاسي لاتحاد المواطن المصري بالكويت، إن النظام البريدي الحل الأمثل لانتخابات مجلس الشيوخ في خارج مصر، بسبب الظروف الراهنة التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "عشيش"، في تصريحات لـ"الوطن": "نأمل أن تكون هناك مشاركة إيجابية، بخاصة أن الجالية المصرية بالكويت دائما تحصل على المركز الأول لتصويت المصريين بالخارج، وتعتبر من أهم الجاليات التي تحرص على المشاركة الإيجابية".

وشدد عضو المجلس الرئاسي لاتحاد المواطن المصري بالكويت، علي ضرورة أن يشارك المصريون بالخارج في الانتخابات الجارية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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