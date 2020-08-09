عاجل.. مصر ترسل أطباء من 6 تخصصات إلى المستشفيات في لبنان

أعلنت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توفير أطقم طبية مصرية لمعاونة الجانب اللبناني في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت تضم 23 استشاريا وأخصائيا.

وقالت وزيرة الصحة، في تقرير رفعته للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تخصصات الأطقم الطبية تضم التخدير والجراحة العامة وجراحة التجميل وجراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام، وجراحة الوجه والكفين، وأطباء الرعاية المركزة، بإجمالي 6 تخصصات طبية.

وأكدت تجهيز شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تحوي أدوية تتمثل في مضادات حيوية، ومضادات للالتهاب، وأدوية تخدير، ومسكنات لآلام ضد الحروق وضد الحساسية وضد التهابات العيون، إضافة إلى مستلزمات طبية وجراحية ومحاليل طبية وأطقم آلات جراحية بإجمالي وزن نحو 16 طنا، موضحة أنه جارٍ إرسال شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية إلى لبنان الشقيق.