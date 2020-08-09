رئيس لبنان السابق: المواد المتفجرة وصلت ميناء بيروت بعد رحيلي

قال الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، إن شحنة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار التي تسببت في الانفجار المدمر بالعاصمة بيروت، أُفرغت في مستودعات ميناء بيروت البحري، أواخر عام 2014 ، أي خلال فترة الشغور بموقع رئاسة الجمهورية.

وأعرب "سليمان"، في بيان اليوم، عن دهشته الشديدة إزاء وقوع بعض المسؤولين اللبنانيين "في أرفع المناصب" بأخطاء في التواريخ، مما خلق التباسًا لدى اللبنانيين وأفسح المجال أمام تقاذف المسؤوليات عن واقعة الانفجار المدمر الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي.

وشدد "سليمان" على أن حديث رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، عن أن مادة نترات الأمونيوم المتفجرة أُفرغت في مستودعات الميناء قبل 7 سنوات، غير صحيح، داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى تحمل المسؤولية عن التقصير الذي تسبب في تدمير بيروت.

وشهد موقع رئاسة الجمهورية في لبنان، حالة من الشغور امتدت لعامين ونصف العام، عقب نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، في شهر مايو 2014، جراء الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية على اختيار من يخلفه لرئاسة البلاد، قبل أن تتفق القوى السياسية على انتخاب العماد ميشال عون، رئيسًا للجمهورية، أواخر شهر أكتوبر 2016.

وجدد "سليمان" دعوته لأن يضع مجلس الأمن الدولي يده على ملف انفجار العاصمة بيروت، في ضوء احتمال ارتباط الانفجار بـ"الإرهاب الدولي"، وأن تُجرى تحقيقات مع الجهات المصدرة والمرسلة إليها مادة نترات الأمونيوم ووجهة الاستعمال، والتحقق من احتمالات حدوث قصف إسرائيلي أو عملية تخريبية، وتفنيد المحتويات على ضوء قياس قوة الانفجار وكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.