فى 10 معلومات.. تعرف على إرشادات المترو للركاب لسلامتهم وتجنب الغرامات

أعدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، بعض الإرشادات الهامة لجموع الركاب بالخطوط الثلاثة للمترو، وذلك لسلامتهم وتجنب تعرضهم للغرامات الفورية.

وترصد "الوطن"، فى 10 معلومة تفاصيل إرشادات مترو الأنفاق لحفظ سلامة الركاب بالخطوط الثلاثة.. وهى كالتالى:

1- الالتزام بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

2- استخدم التذكرة أو الكارت الذكى للعبور من بوابات تذاكر الدخول وعدم التهرب من دفع قيمة التذكرة.

3- خلال انتظار القطار على الرصيف يرجى الوقوف خلف الخط الأصفر وعدم التقدم أعلى الرصيف لعدم التعرض للدهس.

4- الابتعاد عن أبواب المترو بعد الصعود إليه.

5- لا بد من السماح للركاب بالنزول أول من المترو ثم يتم صعود الركاب الآخرين.

6- مراعاة ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة والسماح لهم بالمرور أولًا من بوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد وركوب القطار وإعطاء الأولوية لهم بالجلوس.

7ـ إبلاغ ناظر المحطة عن أى ملاحظات سواء بالمحطة أو القطار.

8- استخدام معدات السلامة والطوارئ من طفايات الحريق أو بلف الطوارئ بالقطار فى الحالات الطارئة فقط لتجنب التعرض للمسائلة القانونية.

9- 50 جنيها غرامة المخالفين لتعليمات الشركة.

10- يتم تحويل المخالفة للنيابة العامة فى حالة إرتكاب مخالفة تؤدى إلى الإضرار بمرفق المترو أو سلامة أحد الركاب.