رسائل دعم من الفنانين لليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد إصابته بجلطة في المخ

تحوَّلت صفحات السوشيال ميديا إلى دفاتر عزاء وحزن بعد خبر تدهور الحالة الصحية لـ "اليوتيوبر مصطفى حفناوي"، الذي دخل في غيبوبة بعد إصابته بجلطة بالمخ.

وتمنت هنا الزاهد الشفاء له، "ادعوا لمصطفى أنا معرفهوش شخصيًا لكن قلبي وجعني ما سمعت اللي حصله، الدعاء ممكن يساعده أرجوا من كل واحد عندي يدعيله أن ربنا يقومه بالسلامة".

وقال الفنان تامر حسني الذي حرص على زيارته بالمستشفى، "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من المحبين وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته، هو أخوكم في الإنسانية، فعلاً بعد ما شوفته النهارده هو يستحق دعواتكم".

وكتبت الفنانة إيمان العاصي، "الله يشفيك يا مصطفى يا رب، ويطمن قلوبنا عليك يا حبيبي يا رب".

وقالت الفنانة مايان السيد، "ادعوا له ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة".

كما طالبت المذيعة فرح على، من جمهوره الدعاء بالشفاء العاجل له وأن يلهم أهله الصبر.

ودعم الفنان رامي جمال "حفناوي" قائلاً،"معرفش مصطفى بس شايف شاب في ابتلاء مخيف ليه ولأهله ولينا، يارب عارفين أن قدرتك تفوق البشر فنسألك يارب بكل اسم سميت به نفسك أن تعيده لأهله بكامل صحته وعافيته دعواتكم ربنا يقومه بالسلامة"

قال الفنان رامز أمير،"ربنا يشفيك يا مصطفى، وجعت قلبنا كلنا.. ادعوا له ربنا يشفيه.. مفيش حاجة مستحيلة على ربنا.. إن شاء الله هتقوم منها وهتبقى زي الفل".

وعلقت الفنانة رانيا فريد شوقي علي خبر مرضه،"ربنا يشفيه ويعافيه، ويشفي كل مريض يا رب".

وتمنت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني الشفاء العاجل له.