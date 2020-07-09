أستاذ صدر بطب قصر العيني: تخطينا ذروة كورونا ووصلنا مرحلة الثبات

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، إنّ الأرقام المسجلة لفيروس كورونا في انخفاض منذ نحو أسبوع تقريبا، وتخطينا الذروة: "لو حسبنا الأرقام اللي كانت موجودة من أسبوعين هنلاقيها أعلى الأرقام الموجودة، والأسبوع ده أقل بكتير، بقينا في حدود 1000 حالة وده شيء مطمئن".

وأضاف سالم، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أنّ الارقام التراكمية تزيد، لكن على المستوى اليومي تقل، وهذه الظاهرة في كل أنحاء العالم، موضحا أنّ معدل الإصابات في ثبات وأقرب إلى النقصان، رغم أنّ الدولة أعادت فتح المؤسسات والأنشطة.

وأشار إلى أنّ البروتوكول العلاجي حدث به تغييرات الفترة الماضية، وبينها عدم الالتزام بإجراء مسحات عند الخروج: "كنا بنعمل المسحات عشان نحافظ على المجتمع من الانتشار، ومع زيادة الانتشار المجتمعي مش مضطرين نعمل مسحات بالذات لما يكون فيه تحسن، بدلناها بفترة عزل ومتابعة 10 أيام، لو خلال 10 أيام مفيش أعراض يبقى مفيش عدوى".