تعرف على دور النشر المشاركة في معرض كتاب ساقية الصاوي

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الإقبال ما زال ضعيفا من دور النشر على المشاركة فى معرض كتاب ساقية الصاوى الذى تنطلق فعالياته فى الفترة من 17 إلى 26 أغسطس الجاري.

وأوضح رئيس اتحاد الناشرين، أن عدد الدور المشاركة لا يتجاوز 14 دارا، من إجمالى أعضاء الاتحاد الذى يتجاوز عددها ألف دار نشر، وهى: دار العربى للنشر، دار نون، شهرزاد للنشر، الهالة، دارك للنشر، ريشة، دوّن، هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة، الزيات، المثقف، المكتبة العربية، الرسم بالكلمات، الكون، لي جيود.

وأشار "عبده" إلى أن ضعف الإقبال على المشاركة في المعرض بسبب ارتفاع سعر المشاركة، حيث يصل سعر المتر الواحد إلى ثلاثة آلاف جنيه، مؤكدا أن هذا السعر مرتفع نسبيا على الناشرين، وليس بسبب تخوف الناشرين من فيروس كورونا.