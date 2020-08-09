لجنة انتخابات المحافظين: نجهز لتحالف معارض في انتخابات النواب

قال عمرو الوزيري، عضو لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، إنّ الحزب يجهز من خلال التنسيق مع أحزاب أخرى لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة من خلال تحالف معارض.

وأضاف الوزيري، لـ"الوطن"، أنّ الحزب يعد في الوقت الراهن 4 قوائم انتخابية تشمل جميع قطاعات الجمهورية استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل.

وتابع أنّ الحزب سيخوض انتخابات النواب أيضا على جميع المقاعد الفردية، وحين الانتهاء من تشكيل التحالف المعارض الذي يخوض معه الانتخابات سيتم الإعلان عنه.

يذكر أنّ حزب المحافظين أحد أعضاء الحركة المدنية التي فشلت في الاتفاق على قائمة انتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وتركت حرية الاختيار لأعضائها من الأحزاب للمشاركة في الانتخابات حسب ما يتضح لهم.

وتضم الحركة المدنية الديمقراطية أحزاب المحافظين، والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والعدل، والدستور، والناصري، والاشتراكي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

وتشارك أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال القائمة الوطنية التي يقودها حزب مستقبل وطن بمقعدين لكل حزب.

وكان محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، أرجع فشل أحزاب الحركة المدنية في عمل قائمة انتخابية في انتخابات الشيوخ، إلى ضيق الوقت وليس مقاطعة العملية الانتخابية.

وأكد أمين أنّ الحركة لتفادي ضيق الوقت الذي تعرضت له في انتخابات مجلس الشيوخ، بدأت الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب، من خلال تشكيل لجنة من كل حزب للتجهيز لها ومواصلة التشاور حول تشكيل قائمة لخوض الانتخابات.