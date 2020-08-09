الدقهلية تخفض سعر متر أراضي التصالح في مخالفات البناء بنسبة 20%

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، تخفيض سعر متر الأرض في مخالفات البناء للمواطنين الراغبين في التصالح عليها بنسبة 20% للمتر الواحد.

وقال المحافظ ان هذا القرار يأتي في اطار المنظومة التي تطبقها المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الأسر، والتيسير عليهم.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم لسداد نسبة الـ25 % لجدية التصالح، حتى يتمكن جميع المخالفين من الاستفادة من قرار التخفيض، موضحًا أن الراغبين في التصالح عليهم سرعة التقدم قبل انتهاء الموعد الذى حدده قرار رئيس الوزراء، والذي ينتهي في منتصف أغسطس الجاري.

وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم، وذلك تخفيفًا للعبء عنهم.