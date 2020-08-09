10 منافذ إضافية لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء ببركة السبع

كلّف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رئيس مركز ومدينة بركة السبع، اليوم، بفتح 10 منافذ إضافية لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، لتخفيف زحام المواطنين علي منافذ التحصيل، وتسهيلًا عليهم، وحرصًا علي سلامتهم.

كما أمر المحافظ بنزول لجنة فورية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام لمتابعة الأمر على أرض الواقع، وإعداد تقرير شامل للعرض عليه.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية بمدينة بركة السبع، للوقوف على الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث أبدى استيائه الشديد لوجود زحام على منافذ استقبال طلبات التصالح ودفع نسبة الـ25 % من قيمة المخالفة، وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة، وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بتذليل كافة العقبات التى تعوق أعمال لجان التصالح، باعتباره أحد الملفات الحيوية والمهمة التى تقع على رأس أولوياته، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة.