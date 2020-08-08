رئيس التحرير

محمود مسلم

المنوفية الأعلي إقبالاً علي طلبات التصالح وتحصيل 255 مليون جنيه حتي الآن

كتب:

الوطن
11:32 ص | السبت 08 أغسطس 2020
محافظ المنوفية

محافظ المنوفية

أشار تقرير وزارة التنمية المحلية إلي أن محافظة المنوفية هي الأولي علي مستوي الجمهورية في نسبة الإقبال علي طلبات التصالح والعوائد المحصلة منه ، جاء ذلك خلال عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً علي رئيس مجلس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد .

حيث إستعرض رسماً بيانياً أوضح فيه أعلي وأقل المحافظات فيما يخص عدد الطلبات المقدمة وتحصيل جدية التصالح ، وأكد الوزير علي أن محافظة المنوفية هي أعلي المحافظات إقبالاً علي التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية .

فيما أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي أن جملة العوائد المحصلة في ملف التصالح فى مخالفات البناء بلغت ما يقرب من 255 مليون جنيه حتي الآن ، وأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 98 ألف 425 طلب ، مشيراً إلي إستمرار تلقي طلبات المواطنين الجادين في تصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وتحصيل مبالغ جدية التصالح والتي تقدر بنسبة الـ 25 % من قيمة مقابل التصالح علي المساحة المخالفة وفقاً للقانون .

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بوعي المواطن المنوفي وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، مؤكداّ علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح علي مخالفات البناء ، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون 

اقرأ المزيد:

محافظ المنوفية: اجتماع تنسيقي لبحث استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ المنوفية يهنئ ثالث الثانوية العامة: سعيد بنجاحك

ثالث علمي رياضة لـ"محافظ المنوفية": سألتحق بكلية الفنون التطبيقية

محافظ المنوفية يستعرض مقترحات لتحويل بعض الشوارع تقليلا للكثافة

نائب محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات الحميات وجراحة المخ والأعصاب

محافظ المنوفية يصرف 20 ألف جنيه دعما لأيتام "ملك الملوك"

محافظ المنوفية يحيل واقعة تعذيب طفل داخل دار أحداث للنيابة

محافظ المنوفية يبحث مع مدير الأمن خطة الانضباط الأمني