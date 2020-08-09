حاكم أوهايو الأمريكية يعلن سلبية تحاليل كورونا للمرة الثانية

أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية مايك ديواين، سلبية نتائج تحاليله المعملية للكشف عن وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، للمرة الثانية بعدما تلقى نتائج متضاربة قبل يومين منعته من لقاء الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن زعيم الغرب الأوسط وزوجته خضعا للاختبار مرة أخرى "بدافع الحذر الشديد" في مستشفى جامعة ولاية "أوهايو".

وقال ديواين، في تغريده نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنني خضعت وزوجتي لاختبارات فيروس كورونا وكشفت النتائج سلبية العينة وأنا أتوجه بالشكر لكن من أرسل التمنيات الطيبة لعائلتنا وموظفينا".

كان ديواين، أعلن الخميس الماضي للمرة الأولى إصابته بالفيروس، قبل اجتماع مقرر مع الرئيس دونالد ترامب في "كليفلاند" هذا الأسبوع، لكنه غرد يومها بأنه لم يكن يعاني من أي أعراض في ذلك الوقت.

وقال ديواين، في مؤتمر صحفي أمس الأول الجمعة: "لقد كنت أتوقع رؤية الرئيس ذلك الصباح ولكن بينما كنا نقود السيارة إلى المطار لمقابلته، جرى الاتصال بي وإخباري بنتائجي الإيجابية".