مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في حادث إطلاق نار بواشنطن

أفادت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن بمقتل شخص وإصابة 9 آخرين بجروح، في حادث إطلاق نار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد جنوب شرقي المدينة.

وأكدت شرطة واشنطن أن 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

كما ذكرت هيئات الطوارئ أن مصابين اثنين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى من أماكن قريبة من موقع إطلاق النار، لكن من غير المعروف ما إذا كانت إصابتهما لها علاقة بإطلاق النار المذكور، ولا تزال السلطات تتعامل مع ذلك كحادث منفصل.