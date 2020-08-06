تعليم جنوب سيناء: لم نرصد أي شكاوى بشأن امتحانات الدبلومات الفنية

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بالمحافظة الذين أدوا الامتحانات التحريرية اليوم الخميس 939 طالب وطالبة، في 7 إدارات تعليمية، داخل 12 لجنة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي شكاوى بشأن سير الامتحانات، أو حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن اللجان طبقت إجراءات الحماية والوقاية، ومراعاة المسافات الآمنة بين جميع الطلاب، كما قامت لجنة الإدارة بالإشراف على عمليات تعقيم اللجان قبل وبعد انتهائها .