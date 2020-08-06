استبعاد مدارس امتحانات الدبلومات الفنية من انتخابات "الشيوخ" بالقاهرة

قال محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم استبعاد المدارس التى تشهد عقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية حاليًا من انتخابات مجلس الشيوخ المقرر اجرائها يومى 11و12 الشهر الجاري.

وأضاف "عطية" لـ" الوطن"، إنه يجرى متابعة تجهيز لجان الانتخابات بالمدارس وعددها 653 لجنة بالقاهرة، حيث يتم التأكيد على السلامة الإنشائية والبنائية للمبنى المدرسي، وسلامة سور المدرسة والبوابات الخارجية، وتواجد حجرة محكمة الغلق لتأمين الصناديق، وحجرة مبيت لقوات التأمين.

وأكد ضرورة توافر عوامل الأمن والسلامة مثل طفايات الحريق، والتأكيد على سلامة خراطيم مياه الحريق، وتوافر أوعية الرمال بكل لجنة انتخابية، وصلاحية دورات المياة ووسائل الإعاشة اللازمة لقوات التأمين من أسرّة ومراتب.