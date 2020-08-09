915 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

أدى طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، امتحانات الدبلومات الفنية في المجال: الصناعي، والتجاري، والزراعي.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء: إن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات التحريرية اليوم 915 طالبًا وطالبة، بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي شكاوى خلال سير الامتحانات، سواء داخل اللجان أو خارجها، وجرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومراعاة المسافات الآمنة بين جميع الطلاب، وتعقيم اللجان قبل وبعد انتهائها.