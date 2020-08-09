الزراعة: فحص 13 ألف عينة حيوانية للتأكد من خلوها من فيروس كورونا

كشف تقرير رسمي أصدره معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، عن فحص 12 ألفًا و970 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال المواني، للتأكد من خلوها من فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة علي جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس .

وأكد التقرير إن هذه العينات واردة من من خلال مواني الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة ومطار القاهرة، منها عمليات تحليل في ميناء الإسكندرية لـ9995 عينة أعلاف ومسحات ولحوم وألبان ودواجن وأسماك والواردة من عدد من دول العالم، مثل الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات، كما تم تنفيذ أعمال التحليل لعينات في ميناء دمياط بفحص 932 عينة أسماك وكبدة ومنتجات ألبان واردة من دول الهند والصين والإمارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا واليمن وتايلاند واسبانيا وعمان.

وأشار التقرير إلى فحص 1068 عينة أسماك متنوعة من لحوم بقري وجاموسي وكبدة وألبان من دول الهند والبرازيل والإمارات واليمن والصين واليابان وعمان بميناء بورسعيد، وتحليل 39 عينة إضافات أعلاف قادمة من دول سنغافورة وماليزيا، بميناء عين السخنة، كما تم فحص 133 عينات أسماك متنوعة من لحوم ولبن بودرة ومستلزمات طبية بيطرية وجبن وأمعاء، واردة من الصين وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واثيوبيا بمطار القاهرة.

وتابع التقرير بأن المعمل الفرعي بميناء الغردقة فحص 69 عينة وأجرى تحليل لـ627 عينة لمسحات مأخوذة من قطط وكلاب من مناطق مصر الجديدة والدقي والمهندسين والهرم وميدان الرماية والمعادي، وعينات أخرى مسحوبة من المطار، إضافة إلي تحليل 77 عينة من عجلات عشار وعجول تربية واردة من أمريكا وألمانيا والمجر، و12 عينة لمسحات وبراز خفافيش ومسحات من الأنف ليصل إجمالي ما تم تحليله 12 ألفًا و962 عينة تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19)، بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص كأحد الإجراءات لاحتواء المرض.