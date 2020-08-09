تعقيم وتطهير 26034 منشأة بالغربية خوفا من كورونا

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية: إن المحافظة مستمرة في اتباع الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا؛ حيث قامت المحافظة بتطهير وتعقيم 26034 منشأة حكومية وخاصة خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى 7 أغسطس الجاري.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن عملية التطهير والتعقيم مستمرة لجميع المنشآت وذلك حرصًا على سلامة وصحة وحياة المواطنين، وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مجابهة تداعيات فيروس كورونا.