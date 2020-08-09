التنمية المحلية: ملتزمون بتعليمات مجلس الوزراء للوقاية من كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم اتباع تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، لافتا إلى أنه يتم الالتزام بتخفيض أعداد العاملين بالوزارة حتى الآن وتوزيع مهام العمل لضمان سير العمل بانتظام.

وأضاف قاسم لـ "الوطن" أن هناك التزام كامل بأعمال التعقيم والتطهير داخل كل قطاعات الوزارة، علاوة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم وجود أي تجمعات مع قياس درجات الحرارة للعاملين بديوان الوزارة وكل من يتردد على الوزارة حفاظا على سلامة الجميع.

وأشار إلى أن الأسواق مازالت مغلقة وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ممنوعة منعا للتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أن الوزارة تتابع مع المحافظات اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في التنفيذ.