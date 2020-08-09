خروج 11 حالة متعافية من كورونا من مستشفى العزل بأسوان

شهد مستشفى الصداقة المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، اليوم، خروج 11 حالة جديدة بعد تعافيها وشفائها من الإصابة بالفيروس وتلقيهم العلاج خلال الأيام الماضية.

وكتبت الصفحة الرسمية لمستشفى أسوان التخصصي، أن المتعافين هم: "حسنين عبدالرحمن، علي محمد أحمد حسين، عبدالوارث محمد توفيق، أيمن عبده محمود، بدرية أحمد سيد، فايزة سعيد الصافي، طايع محمد طايع، نجاة أحمد رمضان، مصطفى عدلي حسني، توفيق حلمي توفيق، عبده أبوالقاسم عبدالمعبود".

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرًا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.