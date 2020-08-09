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محمود مسلم

تعيين آدما بوكار سوكو أمينا عاما للرئاسة الموريتانية

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(أ.ش.أ)
05:08 م | الأحد 09 أغسطس 2020
الرئاسة الموريتانية

الرئاسة الموريتانية

أعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر، اليوم، جرى تعيين آدما بوكار سوكو أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.

وكان آدما يتولى حقيبة التعليم الأساسي في الحكومة المستقيلة، ويخلف في المنصب الجديد محمد سالم ولد البشير.

وينتظر أن يعلن اليوم أو غدا الاثنين عن حكومة المهندس محمد ولد بلال الذي كلفه الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، يوم الخميس الماضي، بتشكيل حكومة جديدة إثر استقالة حكومة إسماعيل ولد الشيخ سيديا.

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