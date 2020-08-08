كورونا بالمغرب العربي: ارتفاع الإصابات في موريتانيا إلى 6498 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 19.487.516 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 722.050، بينما بلغت حالات الشفاء منه 12.510.836 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء أمس، تسجيل 84 حالة شفاء، و25 إصابات جديدة بكورونا المستجد.

وأكدت الوزارة الموريتانية، في بيان صحفي يومي حول وضعية الوباء في البلاد، أنه تم التوصل لهذه النتيجة بعد إجراء 340 فحصا من بينها 124 فحصا للمتابعة.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد إلى 6498 حالة، منها 5443 حالة شفاء، و157 وفاة.

ارتفاع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 30662 حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 1018 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30662 حالة في المغرب، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وأشارت الوزارة المغربية، في بيان، إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تشمل التحاليل المختبرية بلغ مليونا و374 ألفا و497 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.

وأضافت الصحة المغربية، أنه جرى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 461 حالة، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 995 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 21548 حالة.

ارتفاع إجمالي إصاباتكورونا المستجد في الجزائر إلى 34155

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم لجنة متابعة الوباء، جمال فورار، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 34155 مصابا، والوفيات إلى 1282 حالة.

وقال فورار، في مؤتمر صحفي يومي، إنه تم تسجيل 529 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 23667 حالة.

وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 60 مريضا بالعناية المركزة.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، في بيان أمس، أنه أجري 1743 تحليلا مخبريا من بينها 31 تحليلا، أمس الأول الخميس، في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 102041، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأوضحت الوزارة التونسية، أنه جرى تسجيل 31 تحليلا إيجابيا من بينهم 14 حالة إصابة جديدة "9 حالات إصابة محلية و5 حالات إصابة وافدة"، و16 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات، 1656 حالة مؤكدة موزعة: "1251 حالة شفاء و51 حالة وفاة و354 حالة إصابة لا تزال حاملة لكورونا المستجد وهي بصدد المتابعة من بينها 10 حالات إصابة وقع التكفل بهم في المستشفى".

وفي سياق متصل، توفي مواطن تونسي بكورونا المستجد بالجزائر وهو رجل في العقد الخامس من عمره أصيل مدينة غمراسن من ولاية تطاوين.

وشهدت تطاوين، أمس، تسجيل حالتي إصابة بالوباء وافدتين من الجزائر وليبيا.

وفي ليبيا، قال رئيس لجنة مكافحة كورونا المستجد ببلدية الخمس، إنه تم تسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة داخل البلدية، لحالات مخالطة وحالتين جديدتين هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته بوابة إفريقيا الإخبارية.

من جانبها، أعلنت لجنة إدارة أزمة الوباء ببلدية زليتن، أمس الجمعة، وفاة مصاب بكورونا المستجد يبلغ من العمر 38 عامًا، كان يعاني من ضعف في عضلة القلب وجلطة دماغية، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

بدورها، أشارت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، إلى تسجيل حالة إصابة جديدة لمخالط، ليرتفع عدد الإصابات بالبلدية منذ ظهور الوباء إلى 53 حالة.

وأوضحت اللجنة الاستشارية في بيان، أمس، أنها سحبت تسع عينات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ظهرت منها ثماني سلبية بينما تأكد إصابة حالة واحدة.

وأكدت اللجنة، أنها سجلت حتى الآن شفاء 8 حالات وخروجها من مركز الحياة.

وفي صبراته الليبية، أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة الوباء، تسجيل أول حالة وفاة بكورونا المستجد في البلدية، لامرأة "84 عاما" من صبراتة المدينة.