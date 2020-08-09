برلماني أوروبي: اتفاق مصر واليونان بشأن الحدود البحرية يعزز السلام

قال مانفريد ويبر رئيس حزب الشعب الأوروبي "أكبر مجموعة برلمانية في البرلمان الأوروبي"، إن الاتفاق بين مصر واليونان بشأن الحدود البحرية "يعزز السلام والاستقرار" في شرقي البحر المتوسط.

وأضاف ويبر في تصريح نشر اليوم، أنه "من الجيد أن نرى اليونان تعمل مع مصر وتنتج اتفاقًا قانونيًا يعزز السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع جميع الدول على تسوية المسائل الحدودية البحرية سلميا وبما يتماشى مع القانون الدولي، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق الحدود البحرية بين اليونان ومصر أمس الخميس.

وذكرت صحيفة "ذا كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، أن المسؤول الأمريكي، الذي لم يكشف عن هويته، أشار إلى دعم بلاده للاتفاقية التي تحدد المنطقة الاقتصادية الحصرية بين البلدين المتوسطيين.

ووقع الاتفاق في القاهرة من جانب وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، ويسعى الاتفاق لحماية وصول البلدين إلى احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

وأعلن شكري، الخميس الماضي، التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وأن الأمر لم يكن مفاجأة بل جاء بعد العديد من المشاورات بين البلدين في هذا الصدد خلال السنوات الماضية.