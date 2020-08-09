تسجيل أكثر من 5 ملايين إصابة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل أكثر من 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "العربية".

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها بشأن الانسحاب من المنظمة.

وقال جيبريسوس في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم، "إن المشكلة بهذا الصدد لا تتعلق بالمال ولا التمويل، إنها في الواقع العلاقة مع الولايات المتحدة التي تحوز أهمية أكبر وقيادتها في الخارج".

وعبّر عن استعداد المنظمة لمناقشة قضايا مختلفة قائلًا "إذا كانت هناك أية قضايا تتعلق بمنظمة الصحة العالمية أو نظام الأمم المتحدة بشكل عام، فإننا مستعدون لأي تقييم أو إعادة نظر"، مشيرًا إلى أنه يمكن القيام بذلك داخل المنظمة دون مغادرتها.

وأبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمم المتحدة في يوليو الماضي، عزمها الانسحاب من منظمة الصحة العالمية بحلول 6 يوليو 2021، مرجعة ذلك لأسباب من بينها أنها تتعلق بطبيعة علاقتها مع الصين.