ترامب يؤكد لنظيره اللبناني مشاركته في مؤتمر باريس

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال عون، إن الرئيس الأمريكي أكد مشاركته في مؤتمر باريس لدعم لبنان.

من جانبه، أكد عون، لترامب ضرورة العمل من أجل الحفاظ على استقرار لبنان الأمني والاجتماعي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، قال في وقت سابق، اليوم، إن عدد قتلى انفجار الميناء ارتفع إلى 154 قتيلا، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأضاف حسن، أن حالة 20 % من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 مصاب تطلبت دخول المستشفى، وأن هناك 120 في حالة حرجة.

وبدأت السلطات الأمنية والقضائية في لبنان، إجراءاتها مواكبة للتحقيقات الجارية بهدف الكشف عن ملابسات الانفجار فأوقفت حتى اللحظة 16 شخصا للتحقيق معهم، وجمدت أرصدة مدراء الجمارك وميناء بيروت وعدد من المسؤولين في الميناء.

من جانبها، قامت دورية من قسم المباحث الجنائية المركزية اللبنانية، بناء لإشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وبرفقة خبيرين في المتفجرات، بإجراء كشف أولي على معمل الذوق القديم، وذلك في إطار كشوفات مستمر لضمان السلامة العامة ووضع تقارير بنتائج الكشوفات، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.