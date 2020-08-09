"عين شمس" تنتهي من وضع خطة التعليم الهجين

قال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إنّ مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، بدأ منذ فترة وضع خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، في إطار جهود وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بشأن التعليم الهجين.

وأضاف سعود، لـ"الوطن"، أنّ الجامعة وضعت خطة استباقية تسعى لتطبيقها، مشيرا إلى أنّها ترتكز على توزيع أيام الفصل الدراسي والأسبوع بين طلاب الكليات والأقسام المختلفة فيما بينهم، من خلال الخلط بين التعليم عن بعد والتعليم النمطي التقليدي في صورة التعليم الهجين، مشيرا إلى أنّ الهدف من النظام هو المحافظة على الطلاب أولا، والتوسع من التعليم الرقمي الؤهل لوظائف المستقبل المختلفة والاستعداد لمواجهة الأزمات إن وجدت في المستقبل.

وأشار سعود، إلى أنّ فكرة التعليم الهجين، تعني التعليم في المنزل بعدد معين من الأيام، وعدد آخر في الكلية، مشيرا إلى أنّ التعليم وفقا لخطة التعليم الهجين تخضع لطبيعة البرنامج الدراسي المقرر للطلاب، فمثلا "لكليات الطب 80% حضور و20% تعليم عن بعد، حيث التعليم الهجين هو تقليل عدد أيام حضور الطلاب بالكلية، من خلال زيادة عدد التدريبات بأعداد قليلة من الطلاب وكذلك زيادة فترات الدراسة".

وأكد أنّ الجامعة تجري حاليا تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية المعلوماتية منذ عام مضى، وجار الانتهاء من أكبر داتا سنتر في الجامعات المصرية على سبتمبر المقبل، فضلا عن وجود أكبر سعة استيعاب لجميع المقررات وغيرها من المواد التي يتم التعامل من خلالها عبر الإنترنت على مستوى الجامعات وبتكلفة كبيرة جدا، موضحا أنّ الجامعة اتخذت خطوات سريعة جدا لتنفيذ الخطة منذ ظهور أزمة كورونا، مؤكدا أنّ الأزمة كانت لها إيجابيات في التوسع من التعليم عن بعد.

وتابع أنّ الجامعة لديها خطة لتطوير الكتاب الجامعي للكليات ذات الكثافة العالية "الحقوق والتربية والآداب والبنات والتجارة"، موضحا أنّ المشروع يعتمد على منح الطالب "سي دي" يحمل "كود" خاص لكل طالب يتم من خلاله تحميل الكتب الدراسية والمقررات عبر شبكة الإنترنت، من خلال دفع قيمة بسيطة مضافة لقيمة المصروفات الدراسية، مضيفا أنّ حقوق أعضاء هيئة التدريس في المشروع الجديد مضمونه وأكثر، والعام الدراسي الجديد ستختفي مشكلة الكتاب الجامعي من جامعة عين شمس.

وتابع نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أنّ مجلس الجامعة قرر تخصيص غرفة مفردة لكل طالب بالمدن الجامعية بنين وبنات، مشيرا إلى أنّ النظام الجديد سيسهم في الحد من الزيادة في أعداد ساكني المدن الجامعية.

وأضاف أنّ هناك خطة لتقليل التجمعات الطلابية خاصة في المطاعم، من خلال توزيع 3 وجبات يوميا على الطلاب أثناء تواجدهم بغرف إقامتهم، مؤكدا أنّها ستكون مطابقة للتعليمات الصحية وفقا لما أقرته وزارة الصحة المصرية والتعليم العالي، في ظل تواجد أزمة كورونا أو انقضائها.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الوزارة بصدد التوسع من النظام لما له أهمية في المستقبل، مشيرا إلى أنّ الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، تسعى لتطوير نظم التعليم والتعليم والامتحانات، بما يتماشى مع نظم التعليم العالمية، ويسهم في إخراج كوادر متميزة تتماشى مع وظائف المستقبل.