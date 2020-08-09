رئيس وحدة البرلمان بـ"الوطن" تكشف أهمية مجلس الشيوخ للمواطنين

تحدثت الكاتبة الصحفية ولاء نعمة الله، رئيس وحدة البرلمان بجريدة الوطن، عن أهمية مجلس الشيوخ في الحياة السياسية لمصر، قائلة إن انتخابات المجلس بدأت اليوم وتستمر غدا للمصريين بالخارج، كما تجرى يومي الثلاثاء والأربعاء في الداخل، لافتة إلى أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان.

وأضافت "نعمة الله"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن مصر من أعرق الدول التي لها نظام نيابي والذي يرجع بداية لمحمد علي باشا تدرجا بالخديوي إسماعيل، موضحة أن اسم المجلس تغير على مدار التاريخ إذ كان يسمى الباب العالي ثم أصبح مجلس شورى القوانين ثم مجلس الشيوخ ثم مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ثم عاد مرة أخرى لاسمه مجلس الشيوخ.

وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ له مهام محددة تساعد في عمل الغرفة الأولى أي مجلس النواب، لافتة إلى أن مجلس الشورى السابق كان عبارة عن مجموعة من الحكماء لكن مجلس الشيوخ في شكله الجديد ألا يقل المترشح عن سن 35 عاما، وهي مرحلة عمرية لا تعتبر من الحكماء ولكن تعتبر نخبة من الشباب.

وأوضحت أن مجلس الشيوخ هي عبارة عن غرفة مساعدة لمجلس النواب، بحيث تستطيع التشاور في القوانين والقضايا المجتمعية، كما أنه داعم للحياة الديمقراطية ومظلة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ضرورة مناقشة القوانين المكملة للدستور داخله ما يعطي إثراء للقانون، تخدم هذه العملية المواطن المصري والحياة التشريعية في مصر.