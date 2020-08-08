"الهجرة": لكل مصري بالخارج رقم سري لاختيار مرشحيه في انتخابات الشيوخ

قال المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن آلية التصويت للمصريين بالخارج عن طريق البريد، تأتي في إطار الحفاظ على المصوتين من جائحة كورونا، التي تتفشى بكل دول العالم.

وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه إنطلاقا من ذلك، وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات رقم سري لكل مواطن مصري بالخارج، يقوم من خلاله باختيار مرشحيه في مجلس الشيوخ.

وأوضح أن المواطنين سيقوموا بالتصويت من خلال ظرفين، الأول سيكون به ما تم اختياره من نظامي الفردي والقائمة، وصوت المواطن لن يطلع عليه أحد إلا وقت الفرز، وأخر يتم إلحاق صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر له، وما يفيد مكوثه في الدولة الموجود بها.

وأكد أنه بعد القيام بذلك، يتم إرسال الظرفين بالبريد لمقر القنصلية المصرية المقامة بالدولة المتواجد بها المواطن، الذي أدلي بصوته، مشيرا إلى أن الوزارة تحصلت من الهيئة الوطنية للانتخابات بقائمة نهائية للمرشحين، وجرى نشرها عبر صفحة الوزارة الرسمية والجالية المصرية القائمة بالخارج حتى يطلع الجميع على المرشحين بالانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.