"الهجرة": هيأنا للمصريين بالخارج حق التصويت في "الشيوخ" رغم الصعوبات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن التواصل بين المصريين المقيمين بالخارج وغرفة عمليات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، تقوم عبر غرفة عمليات الوزارة الخاصة بذلك، والتي تم إطلاقها اليوم الأول لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراءات الانتخاب للمصريين بالخارج في ظل الظروف الاستثنائيه الحالية.

وأضافت "مكرم" خلال حوار لها أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة اهتمت بتهيئة الحق للمصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم رغم الظروف الراهنة، من خلال الإعلان عن استخدام آلية جديدة هي البريد السريع.

وذكرت أن الوزارة قامت بتشكيل تلك الغرفة للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بهذه الإجراءات، والتي لم تكن واضحه لأغلب المصريين بالخارج، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات أنتجت فيلمًا كرتونيًا بسيطًا لإعلام المصريين بتلك الإجراءات، كما أطلقت فيديو مبسط لشرح إجراءات الانتخابات، والتي بدأت صباح اليوم ومستمرة للغد.

وأكدت أن الوزارة تقوم بالتواصل والرد على المواطنين بالخارج، وتذليل العقبات التي قد تعترضهم خلال انتخابهم واختيارهم لمرشحيهم بمجلس الشيوخ في انتخابات 2020.