اعرف حقك.. ضوابط ومدة استرجاع السلع خلال فترة الأوكازيون

انطلق الأوكازيون الصيفي، في 23 يوليو الماضي، ومن المقرر بشكل مبدئي أن يستمر حتى 23 أغسطس الجاري.

وحدد جهاز حماية المستهلك ضوابط ومدة استرجاع السلع، للمستهلكين، ومفهوم عيب السلعة، انطلاقًا من دوره في رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته، مقدرًا الدور الذى يقوم به المجتمع المدني في تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية ضوابط ومدة استرجاع السلع، للمستهلكين، ومضمون العيب في السلعة، وفقًا لما حدده حماية المستهلك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط ومدة استرجاع السلع

فيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يومًا من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.

ما هو العيب في السلعة؟

حدد جهاز حماية المستهلك أن عيب السلعة هو كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة، بما يؤدي إلى حرمان المستهلك كليًا أو جزئيًا من الاستفادة بها، بما في ذلك النقص الذي ينبع من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوعه.