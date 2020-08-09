عاجل.. وزير التعليم: 23 مليون طالب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تحديا كبيرا تواجهه الوزارة في أعداد الطلاب، في الفترة المقبلة، حيث يقدر عددهم بنحو 23 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية، له منذ قليل عقب استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، له بحضور وزير التعليم العالي، أنه جرى تقسيم الطلاب إلى مراحل من KG1 حتى 3 ابتدائي، ومن 4-6 ابتدائي، ومن أولى إعدادي – 3 إعدادي، ثم المرحلة الثانوية، مؤكدًا أنه أصبح لدينا بنية أساسية إلكترونية متكاملة في المرحلة الثانوية.

وأوضح أن خطة وتفاصيل العام الدراسي الجديد لكل مرحلة ستعلن أول شهر سبتمبر المقبل عقب الاستقرار عليها بشكل نهائي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه جرى الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، بالتنسيق مع وزير التعليم العالي، لافتًا إلى أنه من حيث المحتوى الرقمي المتاح حاليًا، فقد أصبح يضم المكتبة الرقمية التي تشتمل على مناهج تعليمية للصفوف من KG1 حتى الصف الثالث الثانوي، وشهدت إقبالا عاليا وصل إلى 200 مليون زيارة.

كما أوضح الدكتور طارق شوقي أن نظام الامتحانات الإلكترونية قد بدأ الإعداد له في عام 2018، ووصلنا حاليا إلى مرحلة متقدمة للغاية في هذا الشأن، وخلال الشهرين الماضيين قمنا بإعداد 11 مليون امتحان للثانوية العامة، كما جرى تدشين موقع إلكتروني لمراجعات الثانوية العامة 2020 "ثانوية دوت نت"، مشيرًا إلى أن كل ما جرى إعداده من أدوات وبرامج تعليمية يعد من مكتسبات فترة أزمة كورونا، وسيكون لها إفادة كبيرة لنا جميعا خلال المرحلة المقبلة.