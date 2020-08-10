أسعار الخضروات اليوم الاثنين 10-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم الاثنين 10 أغسطس، مثل الفلفل والبطاطس والملوخية، كالتالي:

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ10 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

كوسة

سجل متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة من 1.75 إلى 4.5 جنيه.

الفلفل

متوسط سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي 6 جنيهات.

كرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب 2.5 جنيه.

الجزر

وصل سعر الكيلو جرام من الجزر من 4 إلى 6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 20 جنيهًا.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا 14 إلى 20 جنيهًا.

بنجر

وصل سعر كيلو جرام من البنجر 4 جنيهات.

الخس

وصل سعر الرابطة "3 كيلو" حوالي 7 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.

بطاطا

سجل سعر الكيلو جرام من البطاطا 3 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

خس أحمر

سجل متوسط سعر حبة الخس الأحمر جنيهين.

قلقاس

سجل كيلو جرام من القلقاس نحو 9 جنيهات.

البامية

وبلغ متوسط كيلو جرام من البامية 20 جنيهًا.

الباذنجان

وسعر الكيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

خس كابوتشي

وتراوح سعر الواحدة من 3- 7 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام من الثوم إلى 27 جنيهًا.