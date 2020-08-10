أسعار الخضروات اليوم الاثنين 10-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:21 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم الاثنين 10 أغسطس، مثل الفلفل والبطاطس والملوخية، كالتالي:
الطماطم
وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.
الفلفل الألوان
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ10 جنيهات.
البصل
بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.
البطاطس
تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 6 جنيهات.
كوسة
سجل متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة من 1.75 إلى 4.5 جنيه.
الفلفل
متوسط سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي 6 جنيهات.
كرنب
وصل متوسط سعر حبة الكرنب 2.5 جنيه.
الجزر
وصل سعر الكيلو جرام من الجزر من 4 إلى 6 جنيهات.
الليمون البلدي
وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 20 جنيهًا.
الفاصوليا
تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا 14 إلى 20 جنيهًا.
بنجر
وصل سعر كيلو جرام من البنجر 4 جنيهات.
الخس
وصل سعر الرابطة "3 كيلو" حوالي 7 جنيهات.
الملوخية
وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.
بطاطا
سجل سعر الكيلو جرام من البطاطا 3 جنيهات.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.
خس أحمر
سجل متوسط سعر حبة الخس الأحمر جنيهين.
قلقاس
سجل كيلو جرام من القلقاس نحو 9 جنيهات.
البامية
وبلغ متوسط كيلو جرام من البامية 20 جنيهًا.
الباذنجان
وسعر الكيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.
خس كابوتشي
وتراوح سعر الواحدة من 3- 7 جنيهات.
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.
الثوم
وصل سعر كيلو جرام من الثوم إلى 27 جنيهًا.