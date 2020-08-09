الحصري: مجلس الشيوخ يمثل خط دفاع جديد للدولة المصرية

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أهمية مشاركة مختلف طوائف الشعب المصري في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال الحصري في تصريح للمحررين البرلمانيين: إن المشاركة في الانتخابات تعد واجبا وطنيا نص عليه الدستور، لايقل عن دور الجندي في المعركة أو الطبيب في علاج المرضى أو الفلاح في زراعة الأرض أو العامل في مجالات الإنتاج.

واستطرد قائلا: كلها أدوار وطنية تكمل مسيرة التنمية والنهوض بالدولة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات من شأنها استكمال بناء مؤسسات الدولة، لاسيما في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه كلما كان هناك تماسكا في الجبهة الداخلية بالبلاد كلما استطاعت القيادة السياسية مواجهة أي تحديات خارجية تستهدف أمن واستقرار البلاد.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اختيارات المواطنين في الانتخابات، سينتج عنها شكل مجلس الشيوخ، ومدى فعاليته في القيام بمهامه واختصاصاته، ما يتطلب من المواطنين عدم التهاون باختياراتهم أو أصواتهم، فكل صوت انتخابي له وزنه وتأثيره في أي انتخابات، ويترتب عليه نتائج الانتخابات وآثارها.

وأكد الحصري، أهمية مجلس الشيوخ حيث يمثل خط جديد للدفاع عن الدولة واستكمال لخطواتها نحو تحقيق كافة الحقوق الدستورية في مختلف المجالات، لاسيما وأنه يختص بدراسة واقتراح كل ما يتعلق بتوطيد دعائم الديمقراطية والحقوق والواجبات والمقومات الأساسية للمجتمع، وكل ما يتعلق بالحقوق والوجبات والحريات، كما يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة لـ"مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وكذلك في معاهدات الصلح والتحالف، وأي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين المكملة للدستور، كما يلزم أخذ رأيه، في أي اقتراحات بإجراء تعديلات دستورية.